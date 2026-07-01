'MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞIYLA ALAKASI OLMAYAN MADDELERİN BU TORBADA NE İŞİ VAR'

Teklifin tümü üzerine Yeni Yol grubu adına söz alan Grup Başkanı Bülent Kaya, 'Her zamanki gibi bir torba yasa teklifini, 'Uzman Erbaş Kanunu' diye başlayıp sonra, 'Bazı Kanunlar' diyerek bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan kanunları getiriyorsunuz. Elbette bu kanunun özünde şöyle bir husus var, 'güçlü devletten' ve 'savunma sanayiden' bahsediliyor ve Türkiye'mizin özellikle savunma kapasitesinin artırılmasının ne kadar önemli olduğu kanun gerekçelerinde ifade ediliyor. 'Güçlü devlet' demek 'hukuka uygun devlet' demektir. Eğer siz bu kanun teklifinde daha önce Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı kanun maddelerini AYM'nin iptal gerekçelerini karşılamadan tekrar önümüze getirirseniz sadece 'güvenlik', 'devlet', 'bayrak' kavramlarının altına başka şeyleri gizleme amacı olduğuna dair şüpheleri uyandırmış olursunuz. Teklifte, Milli Savunma Bakanlığıyla alakası olmayan maddelerin bu torbada ne işi var? Aynısını geçen sene de yaptınız. Sayın Komisyon Başkanımız da o müzakerelerde vardı ve bu konuyla ilgili olmayan 'Kamulaştırma Kanunu' geldi, itirazlarımız üzerine o madde çıkarıldı. Şimdi aynı maddeyi apar topar, 'Hadi görüşelim' diye bu torbanın içerisine koyuyorsunuz. Elbette burada Anayasa'ya aykırı bir kanunu ilk kez çıkarmıyorsunuz. Siz çıkarıyorsunuz Anayasa Mahkemesi iptal ediyor' ifadelerini kullandı.

'TEKLİFİN 2 MADDESİ HARİÇ NEREDEYSE TAMAMINA KATILIYORUZ'

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ise teklifin 2 maddesine karşı olduklarını belirterek, 'Kanun teklifinin 2 maddesi hariç İYİ Parti olarak diğer maddelerinin neredeyse tamamına katılıyor, bir kısım eksiklikler bulmakla beraber maddeleri faydalı bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tek tek değerlendirme yapacak olursak, 1 ve 2'nci maddede diş hekimlerinin durumuyla ilgili bir düzenleme var, bu düzenlemeyi de doğru buluyoruz fakat askeri hekimliğin kalbi olan GATA'nın hala açılmamış olmasını da kınıyoruz. Gönül ister ki buraya gelen kanun tekliflerinde GATA'nın da açılması adına tedbirler alınsın ve Türk Silahlı Kuvvetleri askeri hekimlikten mahrum kalmasın. Dünyada hiçbir ordu yoktur ki askeri hekimliği olmasın. Mesela, uzman erbaşların kariyer sistemiyle ilgili kamu istihdamında yüzde 10 oranında kontenjan ayrılmasını olumlu buluyoruz, astsubaylığa geçiş imkanlarının genişletilmesi gibi bazı maddelerine olumlu yaklaşıyoruz. Yalnız bu yüzde 10 oranında kontenjan ayrılmasıyla ilgili bir yaptırım yok' diye konuştu.

'MHP OLARAK TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK GAYRETLERİN YANINDA OLACAĞIZ'

Teklifin, Türk devletinin savunma mimarisini, personel rejimini, güvenlik refleksini, askeri disiplinini ve milli mukavemet kabiliyetini ortak bir paydada kenetleyen milli askeri vizyonun hukuki bir tecellisi olduğunu kaydeden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, 'Yüce devletimizin idari yapısıyla, 3 bin yıllık askeri birikimle hafızasını mündemiç kılan bu kurumsal reform, geleceğin güvenlik paradigmasında vatanımızı lider ülke Türkiye konumuna yükseltecek ve savunma alanında ülkemizi Türk ve Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak stratejik bir temel teşkil edecektir. Savunma ve güvenlik amaçlı hibe faaliyetlerinin yönetimi de Türkiye'nin dost ve müttefik coğrafyalarda güven üreten jeopolitik aktörlüğüne hizmet etmektedir. Görüşmekte olduğumuz bu kapsamlı düzenleme askeri nizamımıza yeniden biçim vererek personelimizin ihtiyaçlarına en üst düzeyden cevaz vermektedir. Bu kanun teklifi şanlı ordumuzun küresel ölçekteki azametini, nice uygarlıkların, coğrafyaların ve çağların şahitlik ettiği ihtişamını zirveye taşımaya muktedir olan kilit taşlarından biridir. MHP olarak, Türk ordusunun gücüne güç katacak, milli bekamıza hizmet edecek tüm girişim ve gayretlerin sonuna kadar yanında olacağız' dedi.

'TEKLİFİN İÇERİSİNDE HUKUK DEVLETİNİ ZEDELEYİCİ CİDDİ HÜKÜMLER İÇERİYOR'

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan ise torba kanun tekniği ile teklifin hazırlandığını ve bu anlayışın parlamenter diplomasinin ruhuna aykırı olduğunu söyledi. Ayan, 'Teklifin sorunu yalnızca hazırlanış şekli değil elbette, yine içerisinde hukuk devletini zedeleyici ciddi hükümler olduğunu görüyoruz. Bakın, en açık örneklerinden biri Anayasa Mahkemesi bir düzenlemeyi iptal ediyor ve diyor ki, 'Buna dair gerekli düzenlemeleri Mecliste yapın.' İktidar ne yapıyor? O gün onu getirmiyor, başka torba yasanın içerisine koyarak laf ebeliği yapıyor ve sonra o düzenlemeyi önümüze getiriyor. Bu, yurttaşa açıkça, 'Haklı olabilirsiniz, mahkeme sizi haklı bulmuş olabilir, mahkeme bu düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etmiş olabilir ama AKP iktidar istemediği sürece, hiç kusura bakmayın, biz bu düzenlemeyi yapmayacağız' demektir. Anayasa Mahkemesi kararına uygun yasal düzenleme yapmak da hukuk devletinin bir gereğidir' değerlendirmesinde bulundu.

'GELİN ASKERİ HASTANELERİN YENİDEN AÇILMASININ YASAL ZEMİNİNİ OLUŞTURALIM'

Türk Silahlı Kuvvetlerini ilgilendiren birçok konunun teklifte yer almadığını vurgulayan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, 'Bu kanun teklifinde askerî hastanelerin yeniden açılması ve askeri sağlık sisteminin güçlendirilmesiyle ilgili bir yasal zemin yok. Askeri hastaneler savaş cerrahisi, harp yaralanmaları, görev malullüğü, sınır ötesi operasyonlarda yaralanan Mehmetçik'in tedavisi, personelin göreve dönüş süreci ve ordunun harbe hazırlığı bakımından doğrudan bir milli güvenlik meselesidir. Bugün Sayın Bahçeli grup toplantısında, 'Askeri hastanesi olmayan tek NATO ülkesi biziz. Askeri hastanenin yokluğu bir millî güvenlik meselesidir' diyor. Günaydın, biz bunu yıllardır söylüyoruz, 10 yıldır bas bas bağırıyoruz. Askeri hastaneler kapatıldığında bunun sadece bir idari düzenleme olmadığını Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi sağlık hafızasının, harp cerrahisi birikiminin, askeri hekim yetiştirme kapasitesinin zayıfladığını söyledik. Bugün iktidar ortağı da aynı noktaya geldiyse sormak istiyoruz. Madem askeri hastanelerin yokluğu bir güvenlik meselesidir, madem bu konu hayati önemdedir, o zaman neden bu kanun teklifinde yoktur? Gerçekten samimiyseniz, gelin bu Mecliste askeri hastanelerin yeniden açılmasının yasal zeminini birlikte oluşturalım' ifadelerini kullandı.

'TEKLİF, TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN SAHADAKİ İHTİYAÇLARINA CEVAP VERİYOR'

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise teklifin tümüne ilişkin şöyle konuştu;

'Bu teklif, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin personel yapısını güçlendiren, görev etkinliğini artıran, sahadaki ihtiyaçlara cevap veren ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda gerekli uyum düzenlemelerini içeren önemli bir kanun teklifidir. Türkiye, dünyanın güvenlik bakımından en kritik coğrafyalarından birinde bulunmaktadır. Bir yandan sınırlarımızın güvenliğini sağlarken diğer yandan terörle mücadele etmekte, mavi vatan ve gök vatandaki hak ve menfaatlerimizi korumakta, uluslararası barış ve istikrar operasyonlarında görev almakta ve yerli ve milli savunma sanayimizin gelişimine katkı sunmaktadır. Böylesine geniş bir görev alanına sahip olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güçlü bir insan kaynağına ve güncel bir hukuki altyapıya sahip olması bir tercih değil zorunluluktur. Teklifte Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik olarak önemli düzenlemeler yer almaktadır. Uzman erbaşlarımız ve sözleşmeli erlerimiz yıllardır terörle mücadeleden sınır güvenliğine kadar kritik görevlerde fedakarca hizmet vermektedirler ancak mevzuatta pozitif bir düzenleme olarak öngörülen ve vatan hizmeti sırasında aile yakınlarını kaybetmeleri sebebiyle askerlik hizmetinden muaf tutulan bazı vatandaşlarımız uzman erbaşlığa başvuramamaktadırlar. Teklifle 7179 sayılı Kanun'un 42'nci maddesi kapsamında, başta şehit yakınları olmak üzere, askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşlarımızın uzman erbaşlığa başvurabilmelerinin önü açılmaktadır.'

TEKLİFİN TÜMÜ ÜZERİNDE GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlandığını belirtti ve tümünü oylamaya açtı. Oylama sonucunda teklifin tümü kabul edildi. Daha sonra birinci bölüm üzerine görüşmelere geçildi. Siyasi parti temsilcilerinin birinci bölüm üzerine yaptığı değerlendirmeler sonrasında maddelere geçildi. Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi 1 Haziran Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı. (DHA)