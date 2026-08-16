Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, yayın aktarımı 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yüzlerce frekans ve yayın parametresi eş zamanlı olarak yeni uydulara taşındı. Uraloğlu, geçiş sırasında televizyon ve radyo yayınlarında herhangi bir kesinti yaşanmadığını belirtti.

788 kanalın yayını yeni uydulara aktarıldı

Yaklaşık bir ay süren teknik hazırlıkların ardından gerçekleştirilen operasyonla 573 televizyon ve 215 radyo kanalınınyayınları yeni nesil uydulara taşındı.

Bakan Uraloğlu, operasyonun büyüklüğüne dikkat çekerek, yüzlerce frekansın aynı anda değiştirilmesinin yüksek mühendislik hassasiyeti gerektirdiğini ifade etti. Aktarımın sorunsuz tamamlanmasıyla Türkiye’nin uydu üzerinden yayıncılık altyapısının kapasitesinin ve teknolojik imkanlarının güçlendirildiği belirtildi.

Çanak antenlerin yeniden ayarlanmasına gerek yok

Yayınların aktarıldığı yeni nesil uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunması nedeniyle vatandaşların çanak antenlerini yeniden ayarlamasına gerek kalmayacak.

Bu sayede mevcut anten ve anten açıları değiştirilmeden televizyon yayınlarının izlenmeye devam edilebileceği bildirildi.

Eski uydu alıcıları için frekans taraması uyarısı

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında bulunan Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), kanal listesini otomatik olarak güncelledi. TKGS desteği bulunmayan eski model uydu alıcılarında ise kullanıcıların cihaz menüsünden “şebeke taraması” veya “ağ taraması” yapması gerekiyor.

Bu işlemin ardından cihazların yeni frekanslar üzerinden televizyon ve radyo yayınlarını yeniden bulabileceği belirtildi.

Sırada Türksat 7A var

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin haberleşme uyduları alanındaki çalışmalarının Türksat 3A’nın yenilenmesiyle sınırlı olmadığını belirterek, Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri olduğunu söyledi.

Türksat 6A’nın geniş bir coğrafyada ticari hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, Türkiye’nin bir sonraki hedefinin Türksat 7A olduğunu açıkladı. Uraloğlu, Türksat 7A’nın da yerli ve milli bir anlayışla hayata geçirileceğini ifade etti.