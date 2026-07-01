Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Işıkhan, 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon oranının belirleyici olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, en düşük emekli aylığına yönelik düzenlemeye ilişkin sürecin enflasyon verisiyle netleşeceğini belirtti.

Işıkhan, “3 Temmuz’da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır.” dedi.

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin değerlendirmesinde, “İnşallah hayırlı olur.” ifadelerini kullandı.