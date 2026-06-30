Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yapımı süren Dikimevi–Natoyolu ANKARAY Hafif Raylı Sistem Hattı'nın inşaat sahasında olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık kapasitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Toplam 474 personelin katıldığı tatbikatta, göçük altında kalan personelin kurtarılması, yangına müdahale ve tahliye senaryoları başarıyla uygulandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çalışanların acil durumlara hazırlık seviyesini yükseltmek, müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve acil durum planlarının etkinliğini test etmek amacıyla Dikimevi–Natoyolu Metro Hattı şantiyesinde ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın tatbikatı düzenledi.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen tatbikata, acil durum ekipleri, saha çalışanları, teknik personel, yüklenici firma çalışanları ve ilgili kurum temsilcileri olmak üzere toplam 474 kişi katıldı.

Göçük altında kalan personel kurtarıldı

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, İtfaiye Daire Başkanlığı ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

Tatbikat kapsamında, tünel içerisinde meydana geldiği varsayılan göçük senaryosu canlandırıldı. Göçük altında kaldığı varsayılan personel, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kurtarılarak güvenli alana taşındı.

Yangın ve tahliye senaryoları da test edildi

Uygulama kapsamında ayrıca yüklenici firma binasının elektrik tesisatında çıktığı varsayılan yangına müdahale edildi. Acil çıkış ve tahliye prosedürleri de senaryo doğrultusunda uygulanarak ekiplerin müdahale kapasitesi test edildi.

Amaç, afet ve acil durumlara hazırlığı güçlendirmek

ABB tarafından gerçekleştirilen tatbikatla çalışanların acil durum farkındalığının artırılması, arama-kurtarma, koruma ve yangınla mücadele ekiplerinin görev ve sorumluluklarının uygulamalı olarak test edilmesi, ekipler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve metro inşaatı gibi yüksek risk taşıyan çalışma alanlarında olası olaylara karşı hazırlık düzeyinin artırılması hedeflendi.