İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetinden tutuklanan ve Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın (29) ölümüne ilişkin de yargılanan eski polis memuru Cemil Koç’un, Ovezova’yı darbettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece’de öldürüldükten sonra 13 Temmuz 2025’te Eyüpsultan’da yol kenarında bir valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cemil Koç, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı. Koç’a yardım ettiği belirlenen 6 şüpheli ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etmek” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Soruşturma derinleştikçe Cemil Koç’un, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 24 Temmuz 2023’te bir sitenin 8’inci katındaki daireden düşerek hayatını kaybeden birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümünde de şüpheli olduğu ortaya çıktı.

Ovezova’yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Soruşturma dosyasına yansıyan yeni görüntülerde Cemil Koç’un, Ejegül Ovezova’yı darbettiği anlar yer aldı. Görüntülerde Koç’un, Ovezova’nın ellerini ve ayaklarını bağlayarak yerde sürüklediği ve defalarca tokat attığı görülüyor.