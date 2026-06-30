ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Bozdağ Film imzalı yeni dönem dizisi "Aşk ve Taht"ın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Taylan Birader'in oturacağı dizinin güçlü oyuncu kadrosuna dikkat çeken bir isim daha dahil oldu.

Senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın'ın kaleme aldığı dizide, Anadolu Selçuklu Devleti'nin önemli hükümdarlarından Sultan Alaaddin Keykubat'a Akın Akınözü hayat verecek. Dizide Simay Barlas Melike Hatun'u, Ayça Bingöl ise Baş Hatun Ümmühan karakterini canlandıracak.

Ceren Benderlioğlu, "Nurcihan Hatun" Rolüyle Ekrana Dönüyor

Son olarak "Eşref Rüya" dizisinde canlandırdığı "Irmak Bozok" karakteriyle adından söz ettiren Ceren Benderlioğlu, yeni sezonda "Aşk ve Taht" dizisinin kadrosuna katıldı.

Başarılı oyuncunun dizide, sarayda büyük saygı gören "Nurcihan Hatun" karakterine hayat vereceği öğrenildi. Benderlioğlu, hikâyede Sultan Alaaddin Keykubat'ın üvey kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken "Aşk ve Taht", yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösteriliyor.