Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yaya güvenliğini artırmak ve kent estetiğini iyileştirmek amacıyla kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan kaldırımlar yenilenirken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni kaldırım imalatları da gerçekleştiriliyor.

Yoğun yaya trafiğinin bulunduğu noktalarda çalışma

İlçe genelinde hazırlanan program doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, zamanla yıpranan ve kullanımını zorlaştıran kaldırımlar yenileniyor. Ekipler, özellikle yoğun yaya trafiğinin bulunduğu cadde ve sokaklar, okul çevreleri, hastane önleri ile toplu taşıma duraklarının bulunduğu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Çalışmalar kapsamında eski bordürler de yenileriyle değiştirilerek yaya ulaşımının daha güvenli ve düzenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Başkan Özarslan: Çalışmalar program dahilinde sürüyor

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız hem yayalarımızın güvenliğini artırmak hem de ilçemizin genel görünümünü daha modern ve düzenli hale getirmek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, hazırlanan program doğrultusunda sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talep ve önerileri de dikkate alarak ihtiyaç duyulan bölgelerde gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Keçiören'in tüm mahallelerinde planlanan hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz."