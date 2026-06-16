Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyat uyguladığı belirlenen market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada yürütülen incelemelerde elde edilen bulgular, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 49'uncu toplantısında ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, ulusal ve yerel ölçekte faaliyet gösteren bazı market işletmelerinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi.

Kurul, söz konusu işletmelere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun aynı toplantısında beyaz et sektörüne yönelik denetim sonuçları da görüşüldü. Ticaret Bakanlığı, yaz aylarında artan tüketici talebinin fırsata çevrilmesini önlemek amacıyla sektör genelinde kapsamlı inceleme ve denetim çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin sağlanması için üretimden tüketime kadar uzanan tedarik zincirindeki olağan dışı fiyat hareketlerinin yakından takip edildiği vurgulanarak, gerekli idari tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.