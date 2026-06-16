Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Fatih Terim'in son dönemde yaptığı açıklamalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim'i arama gereği hissetmediğini belirten Hacıosmanoğlu, deneyimli teknik adamın konuşmasının büyük bölümüne katıldığını ancak son bölümde kullandığı ifadeleri doğru bulmadığını söyledi.

Terim'e duyduğu saygıyı vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Konuşmasının son paragrafına kadar teşekkür ediyorum ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de" ifadelerini kullandı.

Terim'in "Konuşacağım zaman gelecek", "2 maç daha bekleyelim" ve "hesap sorarız" şeklindeki sözlerine de değinen Hacıosmanoğlu, bu açıklamaların net olmadığını savundu.

Hacıosmanoğlu, "Gizemli şeylerden bahsedip, 'Konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyelim, hesap sorarız' demesi... Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı. Kimden hesap soracaksınız bari onu da söyleyin. Onun için hiç yakıştıramadım kendisine" dedi.

TFF Başkanı'nın bu açıklamaları, spor kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Fatih Terim cephesinden gelecek olası yanıt merak konusu oldu.