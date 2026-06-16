Kayseri’de faaliyet gösteren somon üretim tesislerinde haziran ayının başlamasıyla birlikte hasat sezonu da açıldı. Kafeslerde yetiştirilen balıklar özel ekipmanlarla kıyıya çekilirken, ihracata hazırlanmak üzere soğuk zincir sistemiyle işleniyor.

İşletme Müdürü Emre Ergin, üretim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, işletmenin 5 farklı projede toplam 4 bin 750 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Ancak ihracat talebi ve piyasa şartlarına göre yıllık üretimin 2 bin 500 ila 3 bin ton arasında değiştiğini belirtti.

Ergin, hasat döneminde günlük olarak 80 ila 100 ton arasında somon balığı hasadı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Türk Somonunun En Büyük Pazarı Rusya

Kayseri’de yetiştirilen Türk somonlarının önemli bir bölümü yurt dışına gönderiliyor. Özellikle Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri en önemli ihracat pazarları arasında yer alıyor.

Emre Ergin açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Balıklarımızın çoğu Rusya, Avrupa ülkeleri ve Amerika’ya gidiyor. Türkiye olarak Avrupa ülkelerinin tamamına, Amerika’ya, Kanada’ya, Çin’e ve Rusya’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracatın büyük kısmını ise Rusya oluşturuyor.”

Sektör temsilcilerine göre Kayseri’den gerçekleştirilen balık ihracatının yaklaşık yüzde 70-80’i Rusya pazarına yapılıyor.

Kayseri, Türkiye’nin Balıkçılık Üretim Merkezlerinden Biri

Denize kıyısı olmamasına rağmen Kayseri, Türkiye’de su ürünleri üretiminde önemli bir konuma sahip bulunuyor. Özellikle alabalık ve Türk somonu yetiştiriciliğinde dikkat çeken şehir, aynı zamanda yavru balık ve yumurta üretiminde de öne çıkıyor.

Ergin, Türkiye’de üretilen balık yumurtası ve yavrularının yaklaşık üçte birinin Kayseri’den karşılandığını belirterek, şehrin sektördeki stratejik önemine dikkat çekti.

49 Ülkeye İhracatla Milyonlarca Dolarlık Katkı

Yamula Barajı’nda gerçekleştirilen üretim, yalnızca Kayseri ekonomisine değil, Türkiye’nin su ürünleri ihracatına da büyük destek sağlıyor. Üretim miktarlarının ihracat taleplerine göre şekillendiğini belirten Ergin, yağışların ve yüksek su seviyesinin de verimli bir sezon geçirilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Kayseri’deki tesislerden yılda yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin ton Türk somonu ihracatı desteklenirken, ürünler toplam 49 farklı ülkeye ulaştırılıyor.

Kayseri Türk Somonuyla Dünya Pazarında Güçleniyor

İç sularda gerçekleştirilen modern yetiştiricilik faaliyetleri sayesinde Kayseri, Türk somonu üretiminde Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Rusya başta olmak üzere Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarına ulaşan Türk somonları, hem ihracat gelirlerini artırıyor hem de Türkiye’nin su ürünleri sektöründeki küresel rekabet gücünü yükseltiyor.