Nallıhan Genç Avcılar Derneği tarafından Hayvan Pazarı mevkisindeki atış poligonunda organize edilen yarışmaya Ankara başta olmak üzere İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Kastamonu, Bilecik, Sakarya ve Karaman’dan çok sayıda yarışmacı katıldı.

Kadınlar ve Erkeklerde Dereceler Belli Oldu

Yarışmada kadınlar “pet şişe” kategorisinde İdil Ayhan birinciliği elde ederken, Handan Akkuş ikinci, Arzu Atak ise üçüncü oldu.

Erkekler kategorilerinde ise farklı disiplinlerde birincilikler sahiplerini buldu:

“Gong” kategorisi: Mustafa Dinler

“Pet şişe” kategorisi: Uğur Uyar

“Tavşan hedefi” kategorisi: Muhittin Çetin

“Kağıt hedef” kategorisi: Murat Seyhan

“Trap” atışı: Akif Karadağ

Dernekten Teşekkür

Organizasyon sonunda açıklama yapan dernek başkanı Sinan Ercan, yarışmanın yüksek katılımla başarıyla tamamlandığını belirterek tüm katılımcılara, esnafa ve sponsorlara teşekkür etti. Ayrıca dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Etkinliğin geleneksel hale gelerek her yıl daha geniş katılımla düzenlendiği ifade edildi.