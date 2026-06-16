Nisan 2026 verilerine göre yıllık bazda:
- Sanayi sektörü ciro endeksi: %40,1 artış
- İnşaat ciro endeksi: %32,2 artış
- Ticaret ciro endeksi: %33,5 artış
- Hizmet ciro endeksi: %34,3 artış
Aylık Ciro Değişimi
Aynı dönemde toplam ciro endeksi aylık yüzde 1,6 arttı.
Alt sektörlerde aylık değişim şöyle gerçekleşti:
- Sanayi sektörü: %3,7 artış
- İnşaat sektörü: %6,9 artış
- Ticaret sektörü: %0,6 azalış
- Hizmet sektörü: %4,1 artış
Ticaret Satış Hacminde Sınırlı Artış
Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi.
Alt kalemlerde ise:
- Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti: %7,6 azalış
- Toptan ticaret: %3,3 azalış
- Perakende ticaret: %11,4 artış
Ticaret satış hacmi aylık bazda ise yüzde 2,7 azaldı.
Alt detaylarda:
- Motorlu taşıt ticareti: %0,6 artış
- Toptan ticaret: %3,7 azalış
- Perakende ticaret: %1,7 azalış
Veriler, sektörlerdeki büyümenin özellikle hizmet ve sanayi tarafında öne çıktığını ortaya koydu.
Kaynak: DHA