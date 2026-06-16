Nisan 2026 verilerine göre yıllık bazda:

  • Sanayi sektörü ciro endeksi: %40,1 artış
  • İnşaat ciro endeksi: %32,2 artış
  • Ticaret ciro endeksi: %33,5 artış
  • Hizmet ciro endeksi: %34,3 artış

Aylık Ciro Değişimi

Aynı dönemde toplam ciro endeksi aylık yüzde 1,6 arttı.

Alt sektörlerde aylık değişim şöyle gerçekleşti:

  • Sanayi sektörü: %3,7 artış
  • İnşaat sektörü: %6,9 artış
  • Ticaret sektörü: %0,6 azalış
  • Hizmet sektörü: %4,1 artış

Ticaret Satış Hacminde Sınırlı Artış

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi.

Alt kalemlerde ise:

  • Motorlu kara taşıtları ve motosiklet ticareti: %7,6 azalış
  • Toptan ticaret: %3,3 azalış
  • Perakende ticaret: %11,4 artış

Ticaret satış hacmi aylık bazda ise yüzde 2,7 azaldı.

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Alt detaylarda:

  • Motorlu taşıt ticareti: %0,6 artış
  • Toptan ticaret: %3,7 azalış
  • Perakende ticaret: %1,7 azalış

Veriler, sektörlerdeki büyümenin özellikle hizmet ve sanayi tarafında öne çıktığını ortaya koydu.

Kaynak: DHA