Gürlek, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelenin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı, bakanlığın ilgili birimlerinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibini de titizlikle yürüttüğünü vurguladı.

Paylaşımında yer verdiği açıklamada, tüm iade dosyalarının yeniden ele alınacağı ve yeni delillerin ilgili ülkelere tekrar gönderileceği belirtildi.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir." Oltu’da Nadir Görülen Baykuş Kelebeği Vatandaşları Şaşırttı İçeriği Görüntüle

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, devletimizin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir.



Bakanlığımızın ilgili birimleri yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde… https://t.co/MbfQxjK0gE — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 16, 2026