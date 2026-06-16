Gürlek, paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelenin kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

Adalet Bakanı, bakanlığın ilgili birimlerinin yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibini de titizlikle yürüttüğünü vurguladı.

Paylaşımında yer verdiği açıklamada, tüm iade dosyalarının yeniden ele alınacağı ve yeni delillerin ilgili ülkelere tekrar gönderileceği belirtildi.

Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir."

Oltu’da Nadir Görülen Baykuş Kelebeği Vatandaşları Şaşırttı
Oltu’da Nadir Görülen Baykuş Kelebeği Vatandaşları Şaşırttı
İçeriği Görüntüle

Muhabir: Haber Merkezi