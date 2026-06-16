İslam aleminde yeni yılın başlangıcı kabul edilen Hicri 1448 yılı bugün başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun vakit hesaplamalarına göre hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü bugün idrak ediliyor.

Hazreti Muhammed ve ashabının Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam tarihinde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Muharrem ayının başladığını gösteren hilalin ilk kez Atlas Okyanusu üzerinde görüleceği, ardından Asya, Avrupa, Afrika ile Kuzey ve Güney Amerika'da gözlemlenebileceği belirtildi.

Muharrem ayında oruç tutulması, aşure pişirilip dağıtılması ve Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ile beraberindekilerin anılması, İslam dünyasında önemli gelenekler arasında yer alıyor. Bu yıl Aşure Günü ise Muharrem ayının 10. gününe denk gelen 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Üzeyir Öztürk, hicretin İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, hicri yeni yılın birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirmesi temennisinde bulundu.