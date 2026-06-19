A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını gerçekleştirdi. San Francisco'da oynanacak mücadele öncesi takım, San Jose Park'ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma koşusuyla başlayan idmanda futbolcular daha sonra koordinasyon ve pas çalışmaları üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise teknik heyet gözetiminde taktik organizasyonlar gerçekleştirildi.

Montella'ya Doğum Günü Sürprizi

Antrenman öncesinde basın mensupları tarafından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için doğum günü kutlaması düzenlendi. Sürpriz kutlama karşısında memnuniyetini dile getiren Montella, basın mensuplarına teşekkür etti.

Rakip Paraguay

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası grup aşamasındaki ikinci maçında yarın Paraguay ile karşı karşıya gelecek. San Francisco'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 06.00'da başlayacak.

Milli takım, Paraguay karşısında alacağı sonuçla grup yolculuğunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.