Olay, Tunceli merkeze bağlı Çıralı köyü yakınlarında bulunan Aziz Abdal Dağı'nda meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi'nde görev yaptığı öğrenilen 53 yaşındaki Murat Özel, izinli olduğu gün sabah saatlerinde köyüne giderek mantar toplamak için dağa çıktı.

Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve kendisine ulaşılamayan Özel için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Arama Çalışmalarında Cansız Bedenine Ulaşıldı

İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Dağlık ve engebeli arazide gerçekleştirilen arama çalışmalarında Murat Özel'in cansız bedeni bulundu.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölüm Nedeni Otopsi Sonrasında Netleşecek

İlk değerlendirmelerde Murat Özel'in kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacağı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.