Olay, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Seyyid Burhanettin Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yöneticiliğini yapan M.Ü. ile daha önce aynı sitede görev yapan ve faturalarını ödemeden taşındığı öne sürülen eski bina görevlisi arasında tartışma yaşandı.

Fatura borçları nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında eski bina görevlisi, yanında bulunan bıçakla site yöneticisini yaraladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı site yöneticisi, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Şüpheliyi Arıyor

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri, kimliği henüz açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.