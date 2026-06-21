Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi’nde yaptığı konuşmada, kongrelerin siyasi partiler için yalnızca yönetimlerin yenilendiği toplantılar olmadığını söyledi. Karakaya, bu süreçlerin istişare ve demokrasi zemini üzerinde fikirlerin yenilendiği, teşkilat ruhunun güçlendiği ve millete hizmet anlayışının tazelendiği organizasyonlar olduğunu ifade etti.

“Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda” temasıyla sürdürülen kurultay sürecinin önemli bir teşkilat yürüyüşü olduğunu belirten Karakaya, Çankaya’dan yükselen iradenin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda tarihi ve fikri bir anlam taşıdığını vurguladı.

Teşkilat dava merkezli bir yapıdır

Karakaya, siyasetin şahsi beklentilerin ya da geçici makamların alanı olmadığını belirterek, MHP’nin siyaset anlayışının milletin bekası, devletin devamlılığı ve geleceğin inşası üzerine kurulu olduğunu söyledi. Teşkilat yapısının kişi odaklı güç arayışından uzak olduğuna dikkat çeken Karakaya, “Bizim için teşkilat, dava merkezli sorumluluk anlayışının adıdır. Fikrin disipline, sadakatin hizmete ve ülkünün millete yöneldiği kutlu bir yapıdır” ifadelerini kullandı.

Karakaya ayrıca MHP’nin Cumhuriyet ile maneviyatı, devlet ile milleti ve toplumun tüm farklılıklarını ortak milli değerler etrafında buluşturan kapsayıcı bir anlayışa sahip olduğunu dile getirdi.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Türkiye Yüzyılı vizyonunun güçlü bir devlet hedefi taşıdığını belirten Karakaya, bu vizyonun merkezinde Terörsüz Türkiye hedefinin bulunduğunu söyledi.

Terörün sadece can kayıplarına yol açan bir güvenlik sorunu olmadığını ifade eden Karakaya, “Terör, kardeşliğimizi hedef alan, kalkınmamızı yavaşlatan, enerjimizi tüketen ve milletimizin ortak geleceğine pusu kuran karanlık bir projedir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, sadece silahların susması değildir. Terörsüz Türkiye; huzurun kurumsallaşması, kardeşliğin güçlenmesi ve kalkınmanın hızlanmasıdır” dedi.

Karakaya, MHP’nin 57 yılı aşan siyasi geçmişi boyunca devletin ve milletin yanında durduğunu belirterek, partinin gücünü fikir, sadakat, tarih ve dava bilincinden aldığını sözlerine ekledi.