Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirnekapı Şehitliği’ne gelen şehit aileleri, Babalar Günü’nü hüzünle geçirdi. Evlatlarının kabirlerini ziyaret eden aileler, mezar başında dua edip Kur’an-ı Kerim okudu. Şehit yakınları mezarların bakımını yaparken, çok sayıda vatandaş da şehitleri anmak için şehitliği ziyaret etti.

Bazı aileler mezarlara su döküp çiçek bırakırken, çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşlar da Babalar Günü’nde şehitler için dualar etti.

Babalar hiçbir zaman unutulmaz

Şehit Komiser Yardımcısı Ahmet Tozlu’nun babası Ferhat Tozlu, oğlunun 23 yaşında görev başındayken şehit olduğunu anlattı. Acısının yıllardır ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Tozlu, “Yaklaşık 14 sene oldu. Allah düşmanımın başına vermesin. İnşallah Rabbim mekanını cennet eylesin. Bugün Babalar Günü nedeniyle de geldim. Babalar hiçbir zaman unutulmaz. Ömrüm gurbetlerde geçti, çocuklarımız için hep çalıştık” dedi.

Şehit Ahmet Tozlu’nun annesi Sümbül Tozlu da evlat acısının tarif edilemez olduğunu belirterek, “14 yıldır buraya gelip gidiyorum. Çok zor, evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Acısı çok büyük ama bir yandan da oğlum şehit olduğu için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Hayatım ev ve şehitlik arasında geçiyor

Şehit Tank Onbaşı Serdar Baker’in babası Mizhab Baker ise 1994 yılından bu yana şehit babası olduğunu söyledi. Oğlunun askerlik görevinin bitmesine kısa süre kala tatbikatta şehit olduğunu anlatan Baker, hayatının büyük bölümünü şehitlikte geçirdiğini dile getirdi.

Babalar Günü’nün kendisi için ayrı bir hüzün taşıdığını belirten Baker, “Biz beklerdik ki oğlumuz gelsin elimizi öpsün ama kader böyleymiş. Şimdi biz oğlumuzu ziyarete geliyoruz. Kimse bana ‘Babalar Günün kutlu olsun’ demeden ben buraya geliyorum. Biz çocuklarımızın tabutunu omuzlamayı hiç düşünmezdik ama kendi elimizle mezara koyduk. Tek böbrekle, kalp piliyle yaşıyorum ama buraya gelmekten vazgeçmiyorum” diye konuştu.