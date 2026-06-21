Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna genelinde yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, ülkesine yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı (SİHA), 1800 güdümlü bomba ve 87 füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ukrayna Devlet Başkanı, özellikle cephe hattına yakın sivil yerleşim bölgelerinin hedef alındığını belirtti. Saldırıların birçok kentte ağır hasara yol açtığını ifade eden Zelenskiy, sivil kayıpların arttığına dikkat çekti.

Zaporizhzhia ve Poltava bölgelerine son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Zelenskiy, 6’sı çocuk olmak üzere 38 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın artan hava saldırılarının sivil altyapı üzerindeki baskıyı artırdığını belirtirken, uluslararası toplumdan hava savunma desteğinin güçlendirilmesi çağrısını yineledi.