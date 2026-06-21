Çorluspor 1947 forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Hüseyin Ayan’ın Balıkesirspor’la el sıkıştığı, resmi imzanın kısa süre içinde atılmasının beklendiği bildirildi. Ayan, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev almıştı.

Balıkesir temsilcisi daha önce de Emre Gemici, Akın Akman ve Muhammed Raşit Şahingöz transferlerini açıklamıştı.

Kaleye sürpriz hedef: Arda Akbulut

Balıkesirspor’un gündemindeki bir diğer isim ise Arda Akbulut oldu. Fethiyespor forması giyen 25 yaşındaki kaleci için temasların olumlu ilerlediği ve anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

Dikkat çeken performans

Trabzonspor altyapısından yetişen Arda Akbulut, kariyerinde Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon’da da forma giydi. Genç kaleci, geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray’a karşı kurtardığı penaltılarla dikkat çekmişti.

Bal-Kes’te hedef güçlü kadro

Transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor’un, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedeflediği ifade ediliyor.