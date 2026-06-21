Alt liglerde nisan ayında tamamlanan normal sezonun ardından kulüplerin büyük bölümünde transfer, kongre ve planlama süreçlerinin durma noktasına geldiği görülüyor.

Altınordu’da yatırımcı arayışı sürüyor

Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübü devretme konusunda daha önce de girişimlerde bulunmuş ancak kriterlere uygun yatırımcı bulunamadığı için süreç sonuçsuz kalmıştı. Bu nedenle kulüpte idari, teknik ve kadro planlaması da başlamadı.

Menemen FK ve Bucaspor’da belirsizlik

Menemen FK’da devir iddiaları gündemi meşgul ederken, Bucaspor 1928 cephesinde de uzun süredir devam eden yönetim belirsizliği çözülemedi.

Altay’da kongre bekleyişi

İzmir’in köklü kulüplerinden Altay S.K. yönetimi, olası yatırım görüşmeleri kapsamında temaslarını sürdürürken henüz kongre takvimini açıklamadı. Kulüpte yeni sezon planlaması da bu nedenle gecikti.

Alt liglerde genel tablo: sessizlik hâkim

Lig’de Somaspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor transfer çalışmalarına başlamadı

Lig’de Uşakspor ve diğer bazı kulüplerde devralma sonrası somut adım atılmadı

Tire 2021 FK, Söke 1970 SK ve Denizli İdmanyurdu gibi kulüplerde de hareketlilik başlamadı

Bölgesel Amatör Lig’e düşen kulüplerde de belirsizlik sürüyor

Manisa FK ve Bodrum FK gibi 1. Lig ekiplerinde dahi resmi transfer açıklanmadı

“Sezon başlamadan kriz büyüyor” görüntüsü

Kulüplerin önemli bölümünde yönetimsel netlik sağlanamaması, yeni sezon hazırlıklarını ciddi şekilde geciktirirken, Ege futbolunda genel bir “bekleme ve belirsizlik” tablosu oluştu.