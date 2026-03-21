Olay, akşam saatlerinde Kanlıca Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinde meydana geldi. Tekel bayisine gelen S.A, N.Z ve M.Z ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, sözlü sataşmada bulundukları işletmeci A.K.'ye daha sonra sopa, taş ve varil fırlatarak saldırdı. A.K. ise sopa ile kendini savunurken kavga anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından S.A, N.Z ve M.Z ile ismi öğrenilemeyen kişi, otomobile binerek bölgeden uzaklaştı. Hastaneye giderek darp raporu alan A.K., 4 şüpheliden şikayetçi oldu. Polisin saldırıyla ilgili gözaltına aldığı dört şüpheli adliyeye sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen bir şüpheli tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)
Afyonkarahisar’da Tekel Bayisinde Taşlı-Sopalı Kavga
Afyonkarahisar’da bir tekel bayisinde, işletmeci ile dört şüpheli arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
