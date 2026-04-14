EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşların yoğun olarak kullandığı EGO CEP’TE mobil uygulaması ve resmi internet sitesinde yaşanan teknik sorunun çözüldüğünü duyurdu. Kurum tarafından yapılan açıklamada, sistemlerin yeniden hizmet vermeye başladığı bildirildi.

Yapılan duyuruda, yaşanan aksaklık nedeniyle vatandaşların gösterdiği anlayışa teşekkür edilerek, hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Teknik sorun giderildi

EGO yetkilileri, mobil uygulama ve web altyapısında meydana gelen arızanın tamamen giderildiğini belirterek, kullanıcıların yeniden sorunsuz şekilde erişim sağlayabileceğini kaydetti.