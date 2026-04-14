İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir kişinin köpeğine uyguladığı şiddet tepkilere neden oldu. Yeşilkent Mahallesi’nde gündüz saatlerinde yaşanan olayda, yol kenarındaki boş arazide köpeğini gezdiren bir kişinin hayvana kötü muamelede bulunduğu görüldü.

İddiaya göre, çevreden geçen sürücüler ve vatandaşlar, şüphelinin köpeğe kemerle vurduğunu fark etti. O anlara tanık olan kişiler, yaşananları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Görüntülerde, şahsın köpeği tasmasından kaldırarak savurduğu ve darbetmeye devam ettiği görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşların uyarılarına rağmen davranışını sürdüren şüpheli, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Polis harekete geçti

Kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.