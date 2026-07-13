Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray, orta saha kurgusuna seviye atlatacak hamleyi gerçekleştirdi ve bu dönemin ilk resmi transferini bitirdi. Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi Burnley’den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, an itibarıyla İstanbul’a ayak bastı.

Transferin Mali Detayları: 22.5 Milyon Euro'luk Opsiyon

Genç yıldız adayını kadrosuna katarak hem orta saha direncini artırmayı hem de geleceğe yatırım yapmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin bu transfer için belirlediği mali tablo şu şekilde:

Kiralama Bedeli: Sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için Burnley kulübüne 3 milyon Euro ödeyecek.

Satın Alma Opsiyonu: Sözleşmede, performansa ve şarta bağlı olarak devreye girecek 22.5 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu yer alıyor.

Orta Sahaya 1.90'lık Fiziksel Güç

Geçtiğimiz sezon Burnley formasıyla İngiltere'de 38 resmi maça çıkan ve 3 gol kaydeden Ugochukwu, özellikle savunma önündeki kesici rolü ve fiziksel üstünlüğüyle tanınıyor. 1.90 boyundaki dev oyuncu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle Galatasaray orta sahasına aranan sertliği ve dinamizmi getirecek.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan genç Fransız yıldızın, ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atması ve vakit kaybetmeden takıma katılması bekleniyor.