Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağını sordu. Erdoğan NATO Zirvesi’nde Trump ile baş başa görüşme ihtimali olacaktır” dedi.

“YETİŞTİREBİLDİĞİMİZ KADAR”

Grup toplantısında Terörsüz Türkiye kapsamında örgütün tasfiyesini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını gerekli istişareleri yaptıktan sonra Meclis’e gerekli düzenlemeyi göndereceklerini belirten Erdoğan “Çözüm adresi olan Meclisin takdirine sunacaklarını söyledi.

Gazeteciler, “Meclis kapanmadan yasa teklifi gelir mi “sorusuna “Yetiştirebildiğimiz kadar “yanıtını verdi.

MELONİ’ SİGARAYI BIRAKMASI

Bir gazetecinin İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sizin tavsiyenizle sigarayı bıraktığını söylemesi üzerine “ Çok memnun oldum. Keşke herkes sigarayı bıraksa” diye yanıtladı.