Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Beypazarı temsilcisinin Yurt-Kur Spor ile karşı karşıya geleceği belirtilerek, tüm sporseverler tribünlere davet edildi.

Karşılaşmanın 12 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Beypazarı Çim Saha’da oynanacağı hatırlatılan paylaşımda, “Takımımızın yanında olmak için tribünde buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Beypazarı Belediyesi, ilçe halkını takımlarına destek vermek üzere maça davet ederken, karşılaşmanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.