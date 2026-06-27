CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, 25 Haziran'da Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı ticari geminin Umman açıklarında Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaptığı sırada İran tarafından tek yönlü saldırı dronuyla hedef alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, buna karşılık olarak ABD savaş uçakları İran'a ait füze ve insansız hava aracı depolama alanları ile kıyı radar tesislerini vurdu.

ABD, söz konusu saldırının ticari deniz taşımacılığına yönelik "haksız bir saldırı" olduğunu ve mevcut ateşkesin açık şekilde ihlal edildiğini savundu. Açıklamada ayrıca İran'ın eylemlerinin seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiği belirtilirken, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere güvenli geçiş desteği sağlamayı sürdürdüğü ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırı öncesinde yaptığı açıklamada, İran'ın ticari gemiye yönelik saldırısını eleştirerek, "Bunu yapmamalılardı. Dün gemiye ateş açmaları hoşuma gitmedi." ifadelerini kullanmış ve Washington'ın vereceği yanıtın kısa süre içinde görüleceğini söylemişti.

Yaşanan gelişme, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşırken, İran'ın ABD saldırılarına nasıl karşılık vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.