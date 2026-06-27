Kaza, saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil, makas atarak ilerlediği sırada önce sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobile, ardından Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle 16 CZA 40 ve 16 BPR 766 plakalı otomobiller kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye savruldu.

Yaralılar Dereden Kurtarıldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dereye uçan araçlarda bulunan sürücü Veli Ç. ile araçta bulunan İsmail A., Eray I. ve Ramazan K. ile diğer otomobilin sürücüsü Hüseyin E. ve yolcu Saadet E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan 6 kişi ambulanslarla Bursa'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatırken, makas atıldığı yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği öğrenildi.