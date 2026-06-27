Simetrik ve akılda kalıcı olması nedeniyle uzun süre hafızalarda yer edecek 26.06.2026 tarihini nikâh günü olarak seçen çiftler, Pursaklar Belediyesi'nde dünyaevine girdi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bu anlamlı tarihte evlenmeyi tercih eden çiftlerin nikâhlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu. Aylar öncesinden bu tarih için nikâh günü alan Sıla ve Mehmet çiftinin de nikâh akdini gerçekleştiren Başkan Çetin, evlilik cüzdanını geline teslim ederek çifte ömür boyu mutluluk diledi.

Nikâh törenlerinde aileler ve davetliler de genç çiftleri yalnız bırakmazken, salonda duygu dolu ve sevinçli anlar yaşandı.

"Aile Ne Kadar Güçlü Olursa Toplum da O Kadar Sağlam Olur"

Nikâh törenlerinde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ailenin toplumun temel yapı taşı olduğuna dikkat çekerek genç çiftlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Çetin, "Bugün hem anlamlı hem de hafızalarda yer edecek özel bir tarihte çiftlerimizin nikâhlarını kıymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Evlilik; sevgi, saygı, anlayış ve fedakârlık üzerine kurulan kutsal bir müessesedir. Bir ömür boyunca birbirinize sevgiyle, anlayışla ve hoşgörüyle yaklaşmanızı, iyi günlerde olduğu kadar zor zamanlarda da el ele vererek hayat yolculuğunuzu sürdürmenizi temenni ediyorum. Rabbim kurduğunuz bu yuvayı huzur, bereket ve mutlulukla daim eylesin. Genç çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel tarih nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Pursaklar Belediyesi Nikâh Salonu'nda kıyılan nikâhlarla birlikte 26.06.2026 tarihi, evlenen çiftler için unutulmaz bir anı olarak kayıtlara geçti.