Ankara'da toplu ulaşımı kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yapıldı. EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, Anadolu Meydanı ANKARAY İstasyonu'nun 27 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla vatandaşların kullanımına kapatılacağını açıkladı.

Yapılan duyuruda, istasyonda yolcuların iniş ve biniş işlemlerinin durdurulacağı belirtilirken, uygulamanın ne kadar süreceğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

EGO'dan Resmi Açıklama

EGO Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli Vatandaşlarımız, Ankara Valiliği kararı doğrultusunda, 27.06.2026 tarihinde saat 13.00'ten itibaren Anadolu Meydanı ANKARAY İstasyonu vatandaşlarımızın iniş ve binişlerine kapatılacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için seyahat planlarını bu doğrultuda yapmaları gerektiğini belirtirken, istasyonun yeniden hizmete açılacağı tarihe ilişkin yeni bir duyurunun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.