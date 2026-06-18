Başkent Ankara, sanat, diplomasi ve cemiyet dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren özel bir düğün törenine ev sahipliği yaptı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; uluslararası sanat camiasının tanınmış isimlerinden Sanat Küratörü Ali Eser'in kızı Gülce Eser ile Arda Cenk Gömert, görkemli bir organizasyonla mutluluğa "evet" dedi.

LUNARYA'DA MASALSI ATMOSFER

Düğün töreni, İtalya'nın tarihi Floransa kentinin büyüleyici atmosferinden ilham alan mimarisiyle dikkat çeken Lunarya'da gerçekleştirildi. Zarif heykeller, melek figürleri ve romantik detaylarla süslenen mekân, gecenin estetik ruhunu yansıtan en önemli unsurlardan biri oldu. Sanatsal dokusu ve göz alıcı dekorasyonuyla öne çıkan mekân, davetlilere adeta masalsı bir atmosfer sundu.

ALİ ESER'DEN ANLAMLI KONUŞMA

Gecenin ev sahiplerinden Sanat Küratörü Ali Eser, düğünün açılışında yaptığı konuşmada davetlilere teşekkür ederek bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan dostlarının varlığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eser, konuşmasında dostluk, sevgi ve birlik beraberlik vurgusu yaparak geceye anlam katan mesajlar verdi.

ULUSLARARASI KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Düğün törenine Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Fransa, Almanya, Romanya, Bulgaristan ve Kazakistan başta olmak üzere birçok ülkeden davetliler katıldı. Büyükelçilik temsilcileri, sanat dünyasının önemli isimleri ve uluslararası konuklar, gecenin renkli ve prestijli atmosferine katkı sağladı.

Farklı ülkelerden gelen misafirlerin bir araya geldiği organizasyon, kültürler arası dostluğun ve sanatın birleştirici gücünün somut bir örneği olarak değerlendirildi.

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