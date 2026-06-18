Türkiye’nin enerji alanındaki mevcut durumu ve gelecek hedefleri, TÜSİAV’ın Ankara’da gerçekleştirdiği 4. Enerji Zirvesi’nde kapsamlı şekilde ele alındı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; TÜSİAV ve Ankara Ticaret Odası’nın destekleriyle düzenlenen zirvede, enerji sektörünün tüm paydaşları sürdürülebilir enerji politikaları, yenilenebilir enerji kaynakları, yatırım fırsatları ve enerji verimliliği konularında görüş alışverişinde bulunurken, Türkiye’nin enerji vizyonuna katkı sağlayacak çözüm önerileri masaya yatırıldı.

SARITOPRAK: “ÜLKEM VARSA BEN DE VARIM”

Zirvenin açış konuşmasını TÜSİAV Genel Sekreteri ve Enerji Platformu Başkanı Kutlu Tamay yaptı. Tamay, enerji alanındaki gelişmelere ve sektörün önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kutlu Tamay, enerji sektöründe daha fazla yatırıma, teknoloji üretimine ve yerli ekipman kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Bu noktada kamu kurumlarımızın, özel sektörümüzün, üniversitelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın birlikte hareket etmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi. Tamay, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak’a da teşekkür edip “Vizyonu, liderliği ve destekleriyle bizlere güç veren Başkanımız Sayın Veli Sarıtoprak’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Kutlu Tamay’ın ardından kürsüye gelen TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, vakfın 31 yıllık faaliyetlerini anlatarak, iş dünyasının ülkeye karşı sorumluluklarına dikkat çekti. Sarıtoprak, yıllar önce rahmetli Vehbi Koç’un kendilerine verdiği bir öğüdü hatırlatarak, “Ankara iş dünyasına seslenip, ‘Sizin anayasanızın birinci maddesi şu olmalıdır; ülkem varsa ben de varım, devletim varsa ben de varım. Benim varlığım ülkemin ve devletimin varlığına bağlıdır’ demişti. Biz de 31 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz.” dedi.

TÜSİAV’ın sosyal sorumluluk faaliyetlerinden de söz eden Sarıtoprak, “31 yıl boyunca 150’yi aşkın iftar yemeği düzenledik. Yaklaşık 100 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımızla soframızı paylaştık. Binlerce Ramazan kolisi dağıttık. İlkokul, ortaokul ve liselerde diş ve göz taramaları yaptırdık, öğrencilere burslar verdik.” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ İÇİN KÖPRÜ OLDUK”

Vakıf olarak eğitim ve üretim dünyasını buluşturmaya büyük önem verdiklerini belirten Sarıtoprak, “Üniversite-sanayi iş birliğinin gelişmesi için öğretim üyelerini fabrikalara ve organize sanayi bölgelerine götürdük. Ortak projeler geliştirilmesi için aracı olduk, köprü kurduk” diye konuştu.

TÜSİAV’ın yıllar içerisinde birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına öncülük ettiğini de vurgulayan Sarıtoprak, “Bu 31 yıl boyunca yüze yakın STK’nın kuruluşuna öncülük ettik. Toplum her şeyi devletten ya da belediyelerden beklemesin, taşın altına elini koysun istedik. Yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek platformlar oluşturduk.” dedi.

“ENERJİ KONUSUNU GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

TÜSİAV’ın bugüne kadar yapay zekâ, verimlilik, sanayi, gayrimenkul ve sağlık turizmi gibi pek çok alanda zirveler düzenlediğini hatırlatan Sarıtoprak, enerji konusuna ayrı bir önem verdiklerini belirtti. “Yüzlerce zirve düzenledik. Endüstri zirveleri, verimlilik zirveleri, yapay zekâ zirveleri, gayrimenkul zirveleri, sanayi zirveleri, sağlık turizmi zirveleri ve enerji zirveleri gerçekleştirdik” diyen Sarıtoprak, “Bugün bunlardan birisini daha hayata geçiriyoruz. Vakıf olarak enerji konusuna fevkalade önem veriyoruz ve gündemde tutmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

CEM TUNÇ: “SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI AYNI MASADA BULUŞUYOR”

Zirve kapsamında gazetemiz SONSÖZ’e değerlendirmelerde bulunan TÜSİAV Mütevelli Heyeti Üyesi Cem Tunç ise organizasyonun enerji sektörünün tüm taraflarını bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Tunç, “Bu zirvede Türkiye’nin enerji sektöründeki yatırımlarını, dünyada ve ülkemizde hangi alanlara yatırım yapıldığını konuşuyoruz. Aynı zamanda sektörün sorunları da gündeme geliyor. Kamu tarafı, üniversiteler, yatırımcılar ve çalışanlar aynı ortamda buluşuyor. Böylece herkes birbirinin görüşlerini öğrenme fırsatı buluyor.” dedi.

Bu yönüyle zirvenin sektör açısından değerli bir platform olduğunu belirten Tunç, “Otuz bir yıldır yaptığımız şey sektörel zirveler düzenlemek. Teknoloji ve gayrimenkul alanlarında gerçekleştirdiğimiz organizasyonlara ek olarak enerji sektöründe de zirveler yapıyoruz. Bu yıl dördüncüsünü düzenledik. Artık geleneksel hale geldi ve her yıl tekrarlanacak.” diye konuştu.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ VİZYONUNA KATKI

Enerji sektörünün mevcut durumu ve geleceğinin kapsamlı şekilde ele alındığı zirvede; sürdürülebilir enerji politikaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliği uygulamaları ve yeni yatırım alanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Sektör temsilcileri, akademisyenler, yatırımcılar ve kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilen 4. Enerji Zirvesi’nin, Türkiye’nin enerji vizyonunun güçlendirilmesine ve sektörün geleceğine yön verecek fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.