AYM Önündeki Eylemde Kendini Vuran Emekli Polis Hayatını Kaybetti

Emekli Polisin Ölümünün Ardından Üç Kentte Protesto

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Öte yandan, Y.B'nin sürücü belgesiz kullandığı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi.

Kazada, aday sürücü ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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