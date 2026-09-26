Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Y.B. (14) idaresindeki 06 NK 879 plakalı otomobil, Osmangazi Mahallesi Doğu Bulvarı'nda, ehliyet sınavına giren aday sürücü E.Ş'nin kullandığı 71 ADV 010 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, aday sürücü ile aynı otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, Y.B'nin sürücü belgesiz kullandığı aracın sahibine 40 bin lira ceza kesildi.
Kaynak: AA