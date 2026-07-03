Türkiye’de yaklaşık 25 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren büyük gün geldi çattı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı yeni maaşları belirleyecek olan Haziran ayı enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün sabah saat 10.00’da açıklanıyor. Bu açıklamayla birlikte milyonlarca kişinin 6 aylık zam oranı kuruşu kuruşuna netleşecek.

Cepteki Zam Şimdiden Belli

Aslında yılın ilk 5 ayında (Ocak-Mayıs) biriken enflasyon, maaşlara yapılacak zammın alt sınırını çoktan belirledi. 5 aylık resmi rakamlara göre enflasyon yüzde 16,61 oldu. Bu da demek oluyor ki, bugün açıklanacak Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa emekli ve memurun alacağı asgari zamlar zaten garanti altında.

Bu duruma göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 16,61’lik bir zam oranı cepte görünüyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise işin içine toplu sözleşme kuralları da girdiği için en az yüzde 12,41’lik bir artış kesinleşmiş durumda. Ayrıca bu zamlar sadece çalışanları ve emeklileri değil; engelli aylığı, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşı alan yaklaşık 2 milyon vatandaşın da gelirini doğrudan artıracak.

Peki Piyasa Ne Bekliyor? Maaşlar Kaç Liraya Çıkacak?

Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının yaptığı tahminlere göre, Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 civarında artması bekleniyor. Eğer bu tahminler tutarsa, Temmuz ayındaki nihai zam oranları şu şekilde yansıyacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin toplam zammı yüzde 18 civarına yaklaşacak.

Memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil toplam zam ise yüzde 13,5 ile yüzde 14 arasında bir yere oturacak. NATO Zirvesi Öncesi Ankara’da Taksicilerden Hazırlık İçeriği Görüntüle

Bu tahminler üzerinden kabataslak bir hesap yapıldığında, en düşük memur maaşlarının 64 bin lira seviyelerinden 72 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Benzer şekilde, uzman öğretmen ve polis memuru gibi milyonlarca çalışanın maaşına da ortalama 10 bin ila 11 bin lira arasında bir artış yansıyacak.

Saatler 10.00’u gösterdiğinde TÜİK son noktayı koyacak. Gözler resmi açıklamaya çevrilmişken, kulislerde şimdiden bu zamların üzerine ekstra bir "refah payı" eklenip eklenmeyeceği de merakla tartışılıyor.