Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011'de başlayan sürecin 15'inci yılı nedeniyle resmi sosyal medya hesaplarından ve kulübün dijital platformlarından kapsamlı bir açıklama yayımladı. İki bölüm halinde paylaşılan mesajda, 3 Temmuz'un Fenerbahçe açısından yalnızca geçmişte kalan hukuki bir süreç olarak görülmediği, kulübün birlik ve beraberliğinin simgesi haline geldiği ifade edildi.

Kulüp açıklamasında, 15 yıl önce Fenerbahçe'nin hedef alındığı belirtilerek, sadece sportif başarıların değil, kulübün tarihi, emekleri ve milyonlarca taraftarın ortak değerlerinin de saldırıya uğradığı savunuldu. Bu süreçte yönetim, sporcular ve taraftarların omuz omuza verdiği mücadeleye dikkat çekildi.

Açıklamada, meydanlardan adliye önlerine, tribünlerden Türkiye'nin dört bir yanına uzanan dayanışmanın Fenerbahçe camiasını ayakta tuttuğu belirtilirken, "Fenerbahçe Yıkılmaz" sloganının bu mücadelenin en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulandı.

Sarı-lacivertli kulüp, yıllar içinde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte haklılıklarının hukuk önünde de teyit edildiğini ifade ederek, 3 Temmuz'un kendileri için yalnızca geride kalmış bir dava dosyası olmadığını kaydetti. Açıklamada, bu tarihin inanç, dayanışma ve kararlılığın adı olduğu belirtilirken, kulübün geleceğe de aynı iradeyle yürüdüğü mesajı verildi.

Paylaşımın son bölümünde ise Fenerbahçe'nin 120 yılı aşkın geçmişinden aldığı güçle Türk sporuna katkı sunmayı sürdüreceği ifade edilirken, kulüp, mücadele anlayışından taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Açıklama, "15 yıl önce olduğu gibi bugün de... #FenerbahçeYıkılmaz" ifadeleriyle tamamlandı.