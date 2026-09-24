“Sekundarschule Hundem-Lenne ve Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Kardeş Okul Projesi” kapsamında ilçede bulunan Alman ve Türk öğrenci ile öğretmenler, Çaycuma Belediyesi Meclis Salonu’nda Başkan Bülent Kantarcı ile bir araya geldi.

Ziyarette Alman öğrenciler, Çaycuma’nın tarihi, şehircilik anlayışı ve sosyal yaşamı hakkında Başkan Kantarcı’ya çeşitli sorular yöneltti. Kantarcı ise ilçede yürütülen çalışmalar ve Çaycuma’nın sürdürülebilir kent anlayışı hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Buluşmada iki ülke gençleri arasındaki kültürel ve sosyal etkileşimin önemine dikkat çekilirken, Başkan Kantarcı farklı ülkelerden gençlerin fikir ve deneyimlerini paylaşmasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenlerin Başkan Kantarcı ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.