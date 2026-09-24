Yeni VR gözlüğünün ağırlığının 100 gram olması planlanıyor. Meta, bu sayede cihazın uzun süreli kullanımlarda daha konforlu bir deneyim sunmasını hedefliyor. Gözlüğün dikkat çeken özelliklerinden biri ise hologram görüntülü görüşme desteği olacak. Kullanıcıların görüşme sırasında karşılarındaki kişiyi daha gerçekçi ve üç boyutlu bir görüntüyle deneyimleyebilmesi amaçlanıyor.

Cihaz yalnızca iletişim amacıyla değil, eğlence için de kullanılabilecek. Kullanıcılar gözlük üzerinden sanal sinema ve oyun deneyimi yaşayabilecek. Böylece fiziksel bir televizyon veya sinema perdesi yerine sanal ortamda oluşturulan geniş ekranlar kullanılabilecek.

Bilgisayar ekranı gibi kullanılabilecek

Meta’nın yeni VR gözlüğü, bilgisayar kullanımına yönelik özellikleriyle de öne çıkıyor. Kullanıcılar, gözlük aracılığıyla çevrelerine birden fazla sanal ekran yerleştirerek bilgisayarlarını daha geniş bir çalışma alanında kullanabilecek.

Cihazda ayrıca dahili yapay zeka bulunacak. Yapay zekanın gözlükle gerçekleştirilen işlemlerde kullanıcı deneyimini desteklemesi ve cihazın daha doğal şekilde kullanılmasına yardımcı olması bekleniyor.

Meta'nın yeni VR gözlüğünün 2027 yılında satışa çıkması planlanırken, cihazın açıklanan fiyatı ise 1.299 dolar olacak. Böylece Meta, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini yalnızca oyun ve eğlence alanından çıkararak günlük iletişim ve bilgisayar kullanımının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.