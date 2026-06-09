Amasra'ya ismini veren, Helenistik Dönemde adına para bastırıp yönetimini ilan eden ilk kraliçe olan Pers prensesi Amastris'in denize girdiği yer olarak bilinen 'Direkli Kaya'da, gemi bağlama direğine sprey boyayla kalp ve işaretler yapılarak zarar verildi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Tarihi kayaya yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına zarar vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA