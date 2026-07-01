Olay, dün saat 12.00 sıralarında Amasra ilçesi Tarlaağzı köyündeki özel maden ocağında meydana geldi. Maden ocağının eksi 410 kotunda galeri açma çalışmaları sırasında tavandan kayaların düşmesi sonucu göçük oluştu. Maden işçisi Mert Ali Arslantürk, göçük altında kaldı. Yanında bulunan arkadaşları tarafından göçük altından çıkartılan Arslantürk, için sağlık ekipleri çağırıldı. Ağır yaralı olarak maden ocağından yüzeye çıkarılan Mert Ali Arslantürk, kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Bartın Devlet Hastanesi morgunda otopsisi yapılan Arslantürk, bugün öğle vakti köy camisinde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Arslantürk'ün 3 yıl önce madende iş başı yaptığı ve eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Göçükte yaşamını yitiren madenci toprağa verildi
Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Mert Ali Arslantürk (27), toprağa verildi.
Kaynak: DHA
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