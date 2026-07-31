Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara yolu üzerindeki Toybelen Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Samsun'a sigara taşıyan 34 GRV 923 plakalı TIR ile hasta taşıyan 55 ATY 105 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada TIR ve ambulans şoförleriyle, 2 sağlık personeli ile ambulanstaki hasta ve hasta yakını hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR'ın delinen yakıt deposundan yola yakıt aktı. Trafiğe kapanan kara yolu, temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.