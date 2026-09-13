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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre üç isim, soruşturma kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verecek. Şaşmaz, Özdener ve Aysan’ın, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri olarak soruşturma kapsamında bilgilerine başvurulacağı belirtildi.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifadeye çağrıldı.

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