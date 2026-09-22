Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanırken, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Gözaltına alınan Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.