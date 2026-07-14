Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Destici, dosyanın yeniden kapsamlı şekilde ele alındığını belirterek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, 25 Mart 2009'da meydana gelen helikopter kazasının kamuoyunun yıllardır aydınlatılmasını beklediği önemli dosyalardan biri olduğunu ifade etti.

"Soruşturma Yeniden Kapsamlı Şekilde Yürütülüyor"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla sonuçlanan kazaya ilişkin sürecin yeniden ele alındığını belirten Destici, yargı makamları ve emniyet birimlerinin koordinasyon içinde çalıştığını söyledi.

Destici, "Talebimiz; olayın hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması, maddi gerçeğin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve hukuki sorumluluğu bulunan herkesin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde hesap vermesidir." dedi.

"17 Yıl Sonra Da Olsa Gerçekler Ortaya Çıkarılmalı"

Soruşturmanın titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Destici, yıllardır cevap bekleyen soruların hukuk içerisinde çözüme kavuşmasını istediklerini belirtti.

Destici, "Ümidimiz ve beklentimiz, 17 yıl sonra da olsa olayın tüm şüpheleriyle aydınlatılıp sonuçlandırılmasıdır. Adaletin gecikmiş olması, ondan vazgeçmeyi gerektirmez." ifadelerini kullandı.

BBP: "Sürecin Takipçisi Olmaya Devam Edeceğiz"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun BBP'nin kurucu genel başkanı olduğunu hatırlatan Destici, partinin bu süreci ilk günden itibaren yakından takip ettiğini söyledi.

Destici, "Bu hadisenin sonuna kadar takipçisi olduk, bundan sonra da gerçekler ortaya çıkana kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuzdur." diye konuştu.

Ahbap Derneği Soruşturması Yorumu

Destici, Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Deprem yardımları üzerinden toplumun yardım duygusunun istismar edilmemesi gerektiğini belirten Destici, soruşturmanın tüm yönleriyle tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Hukuki sürecin sonucunda gerçeklerin ortaya çıkmasını beklediklerini söyleyen Destici, kamu kaynaklarının ve vatandaşların güveninin korunmasının önemine dikkat çekti.

15 Temmuz Mesajı: "FETÖ Darbesini Lanetliyorum"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin de konuşan Mustafa Destici, darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere teşekkür etti.

Destici, "Devletimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumak için hayatlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 15 Temmuz hain FETÖ darbesini bir kez daha lanetliyorum." ifadelerini kullandı.