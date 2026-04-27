VEKAM Ankara Bağ Evi ve Vehbi Koç Bağ Evi, 40 ülkeden 370 ev müzenin katılımıyla düzenlenen ICOM-DEMHIST Uluslararası Ev Müze Günleri kapsamında ziyaretçilerini ağırladı. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde rehberli turlar ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü.

Keçiören’de bulunan ve Ankara’nın günümüze ulaşan geleneksel bağ evlerinin son örnekleri arasında yer alan Ankara Bağ Evi ile Vehbi Koç Bağ Evi, tarihi dokusu ve kültürel mirasıyla dikkat çekti.

II. Derece Korunması Gerekli Kültür Varlığı statüsüne sahip yapılar; tarihsel, kültürel, doğal ve çevresel değerleri bir arada sunarak ziyaretçilere özel bir müze deneyimi yaşattı.

Etkinliklere katılan ziyaretçilerin farklı meslek gruplarından ve geniş yaş aralıklarından oluşması, kültürel mirasın disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirilmesine katkı sağladı.

VEKAM tarafından düzenlenen program sayesinde müze ev kültürünün daha geniş toplumsal kesimlere ulaştırılması hedeflenirken, Ankara’nın tarihi değerleri de yeniden gündeme taşındı.