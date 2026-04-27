CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmalar sürerken, Mansur Yavaş’ın adaylığıyla ilgili kulis bilgileri gündeme gelmeye devam ediyor. Parti içinde farklı senaryolar konuşulurken, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iddialara ilişkin net bir yalanlama yaptı.

Yeni Şafak gazetesinde yer alan haberde, Yavaş’ın parti yönetimine “her koşulda adayım” mesajı ilettiği öne sürüldü. Haberde ayrıca, Özgür Özel ile yapılan görüşmede adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve Yavaş’ın, Ekrem İmamoğlu’nun hukuki süreci netleşmeden açık bir adaylık ilanında bulunmayacağı yönünde mesaj verdiği iddia edildi.

Kulislerde konuşulan bir diğer başlık ise Yavaş’ın bağımsız adaylık ihtimali. Bazı siyasi çevrelere bu yönde mesajlar verildiği ileri sürülürken, belediye başkanlarına yönelik “toplu istifa” çağrısı da “ara seçim hamlesi” olarak yorumlandı. Parti içinde ise yalnızca Yavaş’ın değil, farklı isimlerin de gündemde olduğu ve bazı kurmayların Özgür Özel’i aday olarak görmek istediği iddialar arasında yer aldı.

ABB'DEN YANIT!

Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in belediye başkanları toplantısında yaptığı “rol çalmayacağız” çıkışı da kulislerde Yavaş’a mesaj olarak değerlendirildi. Tüm bu iddialara karşılık ABB’den yapılan resmi açıklamada, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, Yavaş’ın ne Özgür Özel ile yaptığı görüşmede ne de belediye başkanları toplantısında adaylık konusunu gündeme getirmediği belirtilerek, “önceliğimiz Ankara’ya hizmet” mesajı verildi.

Böylece CHP kulislerinde adaylık tartışmaları sürerken, Mansur Yavaş cephesi iddiaları kesin bir dille reddetmiş oldu.