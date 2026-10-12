Geçen hafta Orta Doğu'daki gelişmeler, Fed'in para politikasına yönelik beklentiler ve teknoloji şirketlerinin kârlılık tahminleri küresel piyasalarda dalgalı bir seyre neden oldu. Cuma günü tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesi ve petrol fiyatlarının gerilemesi ise pay piyasalarına destek verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı, Rusya menşeli dizelin satışından ithalatına kadar ilgili işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdi. Rusya da dizel yakıt ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırdığını duyurdu.

Trump ayrıca Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurmayı kapsayan bir ateşkes sağlandığını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 103,4 dolar seviyesinde işlem gördü.

Ancak hafta sonu İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanları ve enerji tesislerini hedef alması, Orta Doğu kaynaklı risklerin devam ettiğini gösterdi. Uzmanlar, bölgedeki gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde orta ve uzun vadede baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ABD Enflasyonu ve Fed Beklentileri Takip Edilecek

ABD'de enerji maliyetlerindeki yükselişin enflasyonu hızlandırabileceği değerlendiriliyor. Bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması durumunda Fed yetkililerinin faiz politikası konusunda daha ılımlı mesajlar verebileceği tahmin ediliyor.

ABD'de Columbus Günü nedeniyle bugün tahvil piyasasında işlem yapılmıyor.

Fed'in yayımladığı araştırma ise 2022-2025 döneminde Amerikalı ailelerin medyan gelirinin ve net servetinin arttığını, buna karşılık borsaya katılım oranının gerilediğini ortaya koydu. Üç yılda bir gerçekleştirilen araştırma, ailelerin gelir, varlık, borç ve finansal kırılganlık durumlarındaki değişimleri inceliyor.

Öte yandan bu hafta hız kazanacak bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçları da yatırımcıların gündeminde olacak. Kârlılık performansı ve büyüme beklentilerinin, piyasalardaki yatırım kararlarını etkilemesi bekleniyor.

IMF ve Dünya Bankası Bangkok'ta Toplanıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantıları, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başladı. 18 Ekim'e kadar sürecek toplantılarda jeopolitik gerilimler, enerji maliyetleri ve enflasyon baskıları ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,6'ya gerileyeceği tahmininde bulundu. Kuruluş, dünya ekonomisinin 2027'de yüzde 2,7 büyümesini bekliyor.

Mal ve hizmet ticaretinde ise bu yıl yüzde 4 büyüme öngörülüyor. Gelişmekte olan ekonomilerin büyüme hızının 2025'teki yüzde 4,7 seviyesinden 2026'da yüzde 4'e düşeceği tahmin ediliyor.

Gelişmelerin ardından dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 102,2 seviyesinde bulunurken altının ons fiyatı 4 bin 195 dolarda yatay seyretti.

New York Borsası Haftayı Yükselişle Kapattı

ABD'de New York borsası, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklentilerle cuma gününü yükselişle tamamladı.

SpaceX'in ABD genelini kapsayan düşük bant frekans spektrumu portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklaması, şirketin hisselerinde yüzde 1,3'lük yükseliş sağladı. Anlaşmanın Starlink Mobile'ın ABD mobil iletişim pazarındaki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

Buna karşılık sektörde rekabetin artabileceği endişesi, büyük telekomünikasyon şirketlerinin hisselerinde sert düşüşlere yol açtı. AT&T hisseleri yüzde 9,9, T-Mobile hisseleri yüzde 13,3 ve Verizon hisseleri yüzde 8,8 geriledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi de ekim ayında 46,3'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Böylece endeks mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,83, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya yükselişle başladı.

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa piyasalarında, Avrupa Birliği ile Çin arasında hibrit araç ihracatı, Çin pazarına erişim ve nadir toprak elementlerine yönelik ihracat lisansları konusunda ortak anlayışa varılması olumlu karşılandı.

Almanya'da temmuz ayında 2 bin 373 işletme iflas başvurusunda bulundu. Kurumsal iflasların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artması, ülkedeki şirketlerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukları ortaya koydu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, İngiltere'nin kredi notunu AA/A-1+ seviyesinde teyit ederken not görünümünü durağan olarak korudu.

Cuma günü İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,91, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,13, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 1,06 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,95 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da haftaya yükselişle başladı.

Asya Borsalarında Karışık Görünüm

Asya piyasalarında Rusya-Ukrayna ateşkesiyle ilgili belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle karışık bir seyir izlendi.

Bölgedeki yatırımcılar, Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC'nin perşembe günü açıklaması beklenen finansal sonuçlarına odaklandı.

Kapanışa yakın işlemlerde Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi. Japonya'da resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

Borsa İstanbul Cuma Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü alış ağırlıklı işlemlerin etkisiyle yüzde 0,43 değer kazanarak 12.265,98 puandan kapandı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 yükseldi.

Dolar/TL cuma gününü 49,2695 seviyesinden tamamlarken yeni haftanın ilk işlemlerinde yüzde 0,1 artışla 49,3300 seviyesine çıktı.

Yatırım Fonlarına İlişkin Kanun Teklifi Meclis'te

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarını ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, ilgili kurul tarafından belirlenen fonlarda tasfiye malvarlığından yatırımcılara ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar esas alınırken, 1 milyon lira ve üzerindeki yatırımlar için yapılacak ara ödeme en fazla 1 milyon lira olacak.

BIST 100'de Kritik Destek ve Direnç Seviyeleri

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirtiyor. Küresel piyasalarda ise enflasyon verileri, enerji fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve şirket bilançoları yakından izlenecek.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puan seviyeleri direnç, 12.100 ve 12.000 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Piyasalarda önümüzdeki günlerde açıklanacak verilerin ve küresel gelişmelerin yön arayışında belirleyici olması bekleniyor.