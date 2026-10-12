Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 529 sikke ve 3 metal detektörü ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçeye bağlı Burçakalan Mahallesi’nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste arama yaptı. Aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 529 sikke ile 3 metal detektörü bulundu.

Ele geçirilen sikkeler müzeye teslim edildi

Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler, incelenmek üzere Van Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili K.B. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.