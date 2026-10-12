Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından, 9 Ekim Cuma günü düzenlediği toplantıda, İnternet Haber Sitelerinin Teknik Olarak Uyması Gereken Kurallara Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasını kararlaştırıldı. Tebliğin adı “İnternet Haber Sitelerinin Teknik Kurallarına Dair Tebliğ” olarak sadeleştirildi.

Değişiklikler kapsamında, daha önce yazılı olarak yapılan haber ve köşe yazısı kategorileri ve ana site haritası adreslerine yönelik bildirimler İLANBİS üzerinden yapılacak. Böylelikle internet haber sitelerinin bildirim işlemlerini daha kolay bitirmesi sağlanacak.

İçerik sayısı, dosya boyutu ya da teknik sınırlar dolayısıyla birden fazla site haritası kullanan internet haber sitelerine, bu dosyaları günlük, haftalık veya aylık dönemler halinde oluşturabilme imkanı sunuldu.

BİK Analitik ölçüm takip kodunun kullanımı ile değiştirilmesi ve ziyaretçi trafik bilgilerinin ölçümüne yönelik esaslar, güncel teknik ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlendi.

Reklam alanlarının teknik olarak işaretlenmesine dair hükümler ise dinamik ve üçüncü taraf yöntemlerle sunulan reklamların teknik özellikleri dikkate alınarak güncellendi.

Yapılan değişikliklerle internet haber sitelerinin bildirim süreçlerinin kolaylaştırılması ve teknik kuralların güncel yayıncılık uygulamalarıyla uyumunun güçlendirilmesi ile uygulama birliğinin sağlanması hedeflendi.

Yapılan düzenlemeler ise 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.

İnternet Haber Sitelerinin Teknik Kurallarına Dair Tebliğ'e buradan ulaşabilirsiniz.